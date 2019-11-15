Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза

Более чем в три раза сократилась миграционная убыль населения в Алтайском крае. За январь-сентябрь разница между прибывшими в регион и убывшими из него составила 1 236 человек. Год назад этот показатель был на уровне 3 942. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Так, за первые девять месяцев 2019 года в регион приехало 59,4 тысячи человек, уехало – 60,7 тысячи. Разница между этими показателями в 1,2 тысячи и есть миграционная убыль.
Большая часть из тех, кто уехал, перебрались в другие регионы – 54 тысячи человек. Годом ранее – 55,6 тысячи. Приехали в Алтайский край из других регионов 49,9 тысячи человек.
В другие страны уехали 6,6 тысячи человек, и в основном в страны СНГ. Приехало на Алтай из других стран более 9,5 тысячи человек.
Комментарии
Все, кто мог, уже уехал?.. Самые нищие остались? Которые сейчас тоже будут стараться скопить бабок на отъезд отсюда...
15:41
Вы нищий и копите?
Не объективная оценка так как у многих остаётся прописка тут, я вот уже второй год живу Чехии, а прописан в деревушке в Алтайском крае