Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза

Более чем в три раза сократилась миграционная убыль населения в Алтайском крае. За январь-сентябрь разница между прибывшими в регион и убывшими из него составила 1 236 человек. Год назад этот показатель был на уровне 3 942. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Так, за первые девять месяцев 2019 года в регион приехало 59,4 тысячи человек, уехало – 60,7 тысячи. Разница между этими показателями в 1,2 тысячи и есть миграционная убыль.

Большая часть из тех, кто уехал, перебрались в другие регионы – 54 тысячи человек. Годом ранее – 55,6 тысячи. Приехали в Алтайский край из других регионов 49,9 тысячи человек.

В другие страны уехали 6,6 тысячи человек, и в основном в страны СНГ. Приехало на Алтай из других стран более 9,5 тысячи человек.