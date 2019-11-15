Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза

Более чем в три раза сократилась миграционная убыль населения в Алтайском крае. За январь-сентябрь разница между прибывшими в регион и убывшими из него составила 1 236 человек. Год назад этот показатель был на уровне 3 942. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Так, за первые девять месяцев 2019 года в регион приехало 59,4 тысячи человек, уехало – 60,7 тысячи. Разница между этими показателями в 1,2 тысячи и есть миграционная убыль.
Большая часть из тех, кто уехал, перебрались в другие регионы – 54 тысячи человек. Годом ранее – 55,6 тысячи. Приехали в Алтайский край из других регионов 49,9 тысячи человек.
В другие страны уехали 6,6 тысячи человек, и в основном в страны СНГ. Приехало на Алтай из других стран более 9,5 тысячи человек.
Комментарии
Все, кто мог, уже уехал?.. Самые нищие остались? Которые сейчас тоже будут стараться скопить бабок на отъезд отсюда...
15:41
Вы нищий и копите?
Не объективная оценка так как у многих остаётся прописка тут, я вот уже второй год живу Чехии, а прописан в деревушке в Алтайском крае
1:44
Вы уже скопили?
15.11.2019 16:18
- гость -
Невидимкой уехали за границу или на стелсе?
с каждым годом все бОльшая доля из оставшихся будут пенсионеры, а они менее мобильны, а мигранты прижились и их все больше, уже видела в барнауле названия магазинов на арабском.
15.11.2019 15:44
- гость -
Уехал, уже год как...
15.11.2019 17:35
- гость -
Уехал, уже год как...
Понятно. Поэтому вы сидите здесь и несёте всякую ахинею про город.
Сколько платят то за такую унылую и вредную для здоровья работенку?
17-35
Куда ты уехал то? Чесноковка это не Чехия.
О, ещё один мясной из за границы пишет. Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники....
15.11.2019 17:41
- гость -
О, у меня друган живет в Чесноковке. Надо поспрошать, че за блогир.
15.11.2019 17:37
- гость -
Ахинею тут несете вы про "работенку" и "сколько оплачивают". Я в этом городе с рождения прожил, что там творилось в последние лет 15, тоже прекрасно знаю...и вряд ли за этот год стало лучше.
17:41, 17:43
А вам кто сказал, что я из-за границы пишу? Не знаю ни чесноковки, ни Чехии, я в другой город РФ уехал.
З.Ы. а здорово у вас от комментариев месного бомбит Значит, правильно всё чувак пишет.
15.11.2019 18:09
- гость -
Че же ты сидишь тогда днями на таком плохом сайте такого плохого города?
Тоскливо, да? Да и поделом тебе. Психушка, надеюсь в вашем городе имеется.
15.11.2019 18:15
- гость -
Ну, тебе-то из твоей Новогваделуповки виднее, тоскливо мне тут или нет
Ты, главное, самогонки себе на завтра оставь, а то похмеляться нечем будет.