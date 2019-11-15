Новый водопровод за 77 млн рублей построили в Барнауле

Прокладка нового водопровода диаметром 600 мм и протяженностью 1684 метра обеспечит надежное и качественное водоснабжение жителей барнаульских кварталов 1063а, 1064, 1065, 2032 и 2033б, сообщает пресс-служба барнаульского водоканала.

"Работа велась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило минимизировать количество котлованов, сохранить целостность тротуара и благоустройство газона, очень ограниченно перекрывать улицу для движения автотранспорта", – отметили в водоканале.

При строительстве использовались литые полиэтиленовые трубы, срок службы которых превышает 50 лет.