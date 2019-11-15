Пятница, 15 Ноябрь, 18:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,89
€ 70,41
Обь
12см -60

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Власти Барнаула отремонтируют несколько памятников к 75-летию Победы в ВОВ

, ИА "Амител"
На Мемориале Славы добавят фамилии погибших барнаульцев
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице края отремонтируют несколько памятников героям Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков на заседании оргкомитета по подготовке годовщины.

До 1 мая 2020 года пройдет текущий ремонт монумента кавалерам ордена Славы и "Золотой Звезды", входящего в комплекс памятников Мемориала Славы. В планах поменять облицовку и парапет, очистить гранитные поверхности от загрязнений и отложения солей.

Пройдет ремонт на памятниках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), в поселках Черницк, Бельмесево, Березовка, селе Лебяжье.

А в пантеоне на Мемориале Славы (площадь Победы) добавят 25 фамилий барнаульцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Всего в Барнауле 92 таких объекта. В том числе 28 памятников истории и культуры, 19 памятников монументального искусства (памятники, монументы, скверы) и девять зданий, в которых располагались госпитали раненых на фронтах ВОВ. Только 32 объекта в муниципальной собственности.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
18:04
Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки 0
17:46
Щенка с хвостиком на лбу нашли в Америке 0
17:19
Долгая дорога к выходным. Барнаул вновь встал в многокилометровых пробках 3
16:55
В России могут появиться 50-рублевые монеты 7
16:45
Новый водопровод за 77 млн рублей построили в Барнауле 2
16:31
В Рубцовске водитель на Renault сбил мужчину на пешеходном переходе 3
16:25
Земля сама пришла в руки. Деревянко рассказал Урганту, как купил участок в Горном Алтае 1
15:50
Ребенок чуть не погиб в заринской школе из-за снюса. У школьника остановилось дыхание 2
15:40
Власти Барнаула отремонтируют несколько памятников к 75-летию Победы в ВОВ 0
15:20
Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза 14
15:05
В барнаульском поселке Власиха на улице умер мужчина 3
14:50
Ольга Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении 5
14:39
В Барнаул приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 5
14:25
Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир 22
14:05
Единственный муниципальный перевозчик Рубцовска стал банкротом 4
13:50
Власти Алтайского края готовят "Прямую линию" с Томенко. Сроки и формат пока не известны 2
13:40
"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!" 7
13:21
Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть 4
13:02
Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край 57
12:43
Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно 4
12:32
Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае 4
12:30
Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача 1
12:17
"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник 0
12:07
В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня 14
12:02
Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле 7
11:53
Упрощенный порядок въезда иностранцев введут в Алтайском крае в 2020 году 3
11:36
Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные 0
11:13
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя 3
10:35
В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином 6
10:27
"И это тоже мне". Имущество разведенных супругов в России хотят делить по-новому 1
10:02
АГМУ стал призером конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" 1
09:51
Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры 14
09:36
Власти Бийска собирают "народное ополчение" для борьбы с мусорными свалками 8
09:21
Убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси 10
09:01
С таксофонов, расположенных по всему Алтайскому краю, можно звонить бесплатно 9
08:51
Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию 85
08:40
Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями 3
08:31
Правильное питание без заморочек: как разнообразить свое меню 1
08:13
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей 9
08:09
Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине 25
07:47
Власти избавились от подростка, пожаловавшегося на еду в приюте под Новосибирском 9
07:32
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России 15
07:12
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу 8
06:47
Роботы не помогут. Какие профессии будущего пора изучать, чтобы не потерять работу 3
06:32
Представительница Таиланда стала новой "Мисс Интернешнл" 4
06:12
Нет у нас мусора. Почему жители алтайского села отказались платить за вывоз отходов 48
06:02
Алтайский край на два дня накроют "пробные морозы", а уже в воскресенье потеплеет 3
23:59
В Белгороде бросили на улице собачку Шуню в кофте и оставили записку 15
23:31
Росстат сообщил, на сколько выросло количество пенсионеров в России 5
22:58
В Бийске после ремонта открылся музей в особняке купца Ассанова 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.