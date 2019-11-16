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Таинственный инвестор хочет застроить жильем пойму Барнаулки

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Администрация Барнаула провела первое совещание по проекту. Пока все сложно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульский девелопер Сергей Сухоруких, возглавляющий компанию "Карнеол", выступил с инициативой застроить жильем пойму реки Барнаулки. Участок проходит вдоль поселка Кирова. 14 ноября в администрации Барнаула прошло первое совещание рабочей группы, которая должна заняться этим вопросом. 

На официальном сайте мэрии имя или название компании-инвестора не приводится. Однако Сергей Сухоруких подтвердил amic.ru, что занимается этим проектом. Но он отказался дать комментарии, сославшись на то, что пока находится в самом начале пути.

Где хотят строить

Земельный участок площадью 46 га под целый микрорайон из 29 многоквартирных домов и соцобъектов планируется создать на месте высохшего пруда, где сейчас проходит русло Барнаулки. "МДС-Алтай" уже выступал с инициативой провести аукцион на эти работы. Его должен был организовать Минприроды летом 2019 года, но в последний момент отменил. 

На сайте администрации Барнаула пишут, что участники совещания подчеркнули: городу необходимы места для школ, детских садов и поликлиник. Эта проблема актуальна в центральной части города, где нет территорий для строительства социальных объектов. При этом стоит задачи по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях, улучшению оказания медицинских услуг поставлены в майском указе президента страны.

Что мешает строить

Территория для потенциального намыва земли и будущей застройки расположена в пойме реки Барнаулки. Согласно генеральному плану, который приняли в конце августа 2019 года, это зона озелененных территорий и водного объекта. Чтобы начать строить там дома, нужно поменять назначение земли под зону застройки жильем: высотным или среднеэтажным.

В Барнауле уже поднимался вопрос смены назначения участка. При обсуждении проекта строительства здания гостиницы Radisson в сквере на углу ул. Молодежной и пр. Строителей председатель комитета по строительству администрации Барнаула Дмитрий Аристов заявил, что подобная процедура занимает около двух лет. 

Как будут прорабатывать вопрос? 

Пока члены рабочей группы предложили организовать широкое обсуждение проекта. Рассмотреть предложение "МДС-Алтай" на градостроительном совете и в Общественной палате Барнаула, представить общественности. От потенциального застройщика ждут визуализацию проекта и планировку территории с учетом строительства объездной дороги, предусмотренной Генеральным планом города.

"К сожалению, такой сложный проект начали не с того: придумали название, а как его реализовать – непонятно, – рассуждает заслуженный архитектор России Петр Анисифоров, также член рабочей группы. – Почему они решили, что надо намыть шесть метров земли? Почему не семь? Почему они решили, что жилье должно быть высотным? На этом участке действительно когда-то планировали строить жилье, но малоэтажное".

Анисифоров говорит, что перед стартом такого мощного проекта нужно провести изыскание и разработать проект планировки. Только тогда можно будет сказать, возможно ли строить жилье на данном участке или нет. 

Что известно о Сергее Сухоруких

Сергей Сухоруких возглавляет компанию "Карнеол", которая построила несколько многоэтажных домов на Горе в районе "барнаульской Рублевки". Также он владеет большим земельным участком рядом с санаторием "Обь". Ранее он анонсировал планы построить там инновационную школу. Предприниматель выходил к администрации Барнаула с предложением заняться проектом вместе, в том числе в дальнейшем передать его на баланс муниципалитета за соответствующее вознаграждение. На данный момент проект не реализован.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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