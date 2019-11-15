В Рубцовске водитель на Renault сбил мужчину на пешеходном переходе

По предварительной информации, 15 ноября в 12:05 водитель 1954 года рождения на Renault Duster двигался по переулку Урицкого в направлении улицы Московской и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, пешеход получил травму, но не госпитализирован.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарии
1949 вождение ... жесть
1949 пешеход, а водитель 1954
15.11.2019 16:40
- гость -
Ну как? Один по возрасту должен тихо ходить, а другой - тихо ездить...