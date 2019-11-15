В России могут появиться 50-рублевые монеты

Представители вендинговой индустрии выступили за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей, сообщает "Газета.ру". Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана их необходимость.

Вендинговой индустрии такие монеты необходимы для сдачи. Однако, отмечается, что чеканить их есть смысл только в том случае, если они прослужат 20-30 лет.

По словам представителя департамента наличного денежного обращения Банка России, в условиях роста популярности безналичных платежей "вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден".

Тем не менее регулятор внимательно следит за ситуацией.