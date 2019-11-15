В России могут появиться 50-рублевые монеты

Представители вендинговой индустрии выступили за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей, сообщает "Газета.ру". Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана их необходимость.
Вендинговой индустрии такие монеты необходимы для сдачи. Однако, отмечается, что чеканить их есть смысл только в том случае, если они прослужат 20-30 лет.
По словам представителя департамента наличного денежного обращения Банка России, в условиях роста популярности безналичных платежей "вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден".
Тем не менее регулятор внимательно следит за ситуацией.
Комментарии
Было уже такое.
Уууу ну все тогда. Скоро опять миллионерами станем
Российский рубль, десять рублей в сырости сгнивают в течение недели, а тут замахнулись на 20-30 лет, столько Россия не протянет., если Владимир Владимирович будет у власти.
В этом году начали снова штамповку биметаллических десяток, хотя вроде бы от них отказались.. мне в марийке сдали сдачу такими с Костромской областью
десять рублей в сырости сгнивают в течение недели
Есть такое. Вы их это, поменьше вином заливайте ))
Есть такое. Вы их это, поменьше вином заливайте
----------------
гость, ты это когда хочешь что то сморозить, так врите правдоподобно. В спиртосодержащих средствах, это российское, железное дерьмо не ржавеет.
Есть такое. Вы их это, поменьше вином заливайте
----------------
гость, ты это когда хочешь что то сморозить, так врите правдоподобно. В спиртосодержащих средствах, это российское, железо не ржавеет.