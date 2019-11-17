Все кружится, летает, летает: как на Алтае чистят дороги и хватает ли техники

Всего за несколько дней в Барнауле выпала месячная норма осадков. Зима пришла как всегда неожиданно, и белая пелена укрыла территорию большей части края. Снег, верно, любит поля и деревья. Он так нежен с ними. А вот к дорогам он холоден – засыпает при первой же возможности. Только зимой возможно настоящее уединение, которого не дает ни один другой сезон года. При первом же снегопаде алтайские дорожники выходят на трассы, чтобы сделать дороги чистыми. Как они справляются с внезапно начавшейся зимой – читайте в нашем материале.

Для безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения службами края обеспечена готовность почти тысячи единиц снегоуборочной техники, среди которой КДМ, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, автомобили со скоростными отвалами, бульдозеры и колесные тракторы, погрузчики и экскаваторы, пескоразбрасыватели.

Только в ночь на 12 ноября на трассы края вышло более 120 машин, было использовано порядка 230 тонн противогололедных материалов. Дорожники работают и на федеральных дорогах – около 300 единиц снегоуборочной техники могут выйти на эти трассы. Так, специалисты Центрального ДСУ следят за одним из самых важных участков – на Новом мосту через Обь.

По словам заместителя начальника Центрального ДСУ Дмитрия Эйхлера, у предприятия есть несколько филиалов по всему Алтайскому краю. Чистят дороги часто в вечернее время, чтобы не затруднять движение автомобилей.

Как рассказал amic.ru заместитель начальника КГКУ "Алтайавтодор" Олег Лугачев, который проверил работу специалистов на участке, всего в крае около 16 тысяч дорог. На их содержание в зимний период времени уходит более миллиарда рублей. К зиме этого года готовились специалисты заранее: только одной техники закупили на 300 миллионов рублей. Однако первые снегопады показали недостаток снегоуборочных машин. Из-за рекордного количества осадков почистить все дороги удалось только на второй день. Олег Лугачев уверяет, что техники и специалистов хватит, чтобы не допустить заторов на алтайских трассах.

Отследить ситуацию на дорогах края позволяет современный модуль прогнозирования. Все автомобили подключены к системе ГЛОНАСС. На трассах региона установлено 11 метеокомплексов, благодаря которым специалисты имеют возможность постоянного мониторинга и предупреждения рисков возникновения неблагоприятных дорожно-климатических условий. Через автоматические метеостанции и дорожные камеры информация круглосуточно поступает в диспетчерский центр при ДСУ.

"Мы видим в режиме реального времени всю ситуацию на дорогах. Диспетчерские службы могут направить технику сразу в определенный район, если это необходимо. Также наши специалисты работают совместно с ГИБДД и МЧС, если нужно где-то ограничить движение", – отметил Олег Лугачев.

Отметим, что в краевой столице только за последние двое суток силами МБУ "Автодорстрой" с дорог было вывезено 7 тысяч кубометров снега. Именно это учреждение занимается содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период. Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства. За содержание 16 тысяч дорог регионального и межмуниципального значения отвечают семь предприятий.