Официальный дилер Haval оплатит траты своих клиентов на проезд за новым авто

Вы готовы приехать издалека за новым автомобилем? Официальный дистрибьютор Haval в Новокузнецке ценит это! И в знак признательности берет на себя ваши траты на проезд до дилерского центра, чтобы радость от покупки не омрачалась дорожными расходами.*

В компенсацию входит оплата проезда следующими видами транспорта:

такси;

автобус;

ж/д;

авиа;

авто.

Максимальная сумма компенсации составляет 15 000 рублей. Если оформление покупки займет более одного дня, официальный дилер Haval оплатит проживание в гостинице. Также компенсирует расходы на топливо на обратную дорогу.

Для того чтобы воспользоваться компенсацией проезда, нужно предоставить оригиналы проездных документов (личный документ для сверки) в дилерский центр "СибМоторс".

В автосалоне "СибМоторс" вас ждет большой выбор автомобилей в наличии с ПТС, а также возможность быстрого выкупа ПТС.

Сегодня модельный ряд Haval в России состоит из трех кроссоверов, одного внедорожника и одного купе-кроссовера.

Первая модель – H2 – это стильный городской автомобиль с двухцветным кузовом, комбинированной отделкой и контурной подсветкой салона. Доступен с современным турбомотором и полным или передним приводом. H6 – схожий по характеристикам кроссовер, но крупнее.

Особняком стоит внедорожник H9, который отличается рамной конструкцией, серьезным потенциалом вне асфальта и мощным обликом. Помимо этого, модельный ряд представлен двумя интеллектуальными кроссоверами Haval F7 и Haval F7x.

Для того чтобы познакомиться с автомобилями поближе, вы можете заранее записаться на тест-драйв, а также дистанционно подать заявку на рассмотрение выдачи кредита.

Акция сочетается со скидкой по программе "Трейд-ин", а также преимуществами при покупке автомобиля в кредит.**

Помимо этого, при покупке автомобиля Haval в подарок вы получаете зимнюю резину***.

Автосалон "СибМоторс"

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, 13б

Телефон: +7 (3843) 60-01-27

Все подробности на сайте

* Предложение ограничено, не является офертой, действительно с 1 по 30 ноября 2019 года для клиентов не из Новокузнецка. Обязательным условием предоставления выгод является заключение договора купли-продажи на новый автомобиль Haval в автосалоне "СибМоторс". Компенсация проезда до дилерского центра покупателя (поезд – вагон-купе, автобус) осуществляется путем предоставления соразмерной скидки с розничной цены автомобиля при предъявлении соответствующих оригиналов проездных документов, компенсация бензина – при предъявлении чека с датой, соответствующей дате поездки (если поездка до ДЦ осуществлялась на автомобиле) и согласно расходу по трассе в соответствии с нормами расхода топлива для автомобилей, указанными в распоряжении Минтранса России от 14.03.2018 № AM-23-p. Все подробности предложения уточняйте в автосалоне "СибМоторс".

** Предложение не является публичной офертой и действительно с 1 по 30 ноября 2019 года при заключении договора купли-продажи на новые автомобили 2019 года выпуска из наличия в автосалоне "СибМоторс". Количество автомобилей ограничено. Подробности уточняйте в ДЦ "СибМоторс" по телефону: 8(3843) 60-01-27.