Щенок с хвостиком на лбу стал звездой интернета

В Америке в штате Миссури был найден щенок, у которого на лбу есть маленький хвостик. Из-за этой интересной особенности его назвали Нарвалом, в честь китов с длинным рогом на лбу. Найденыш напоминает таксу с короткими лапками, но только шерсть более светлая и мягкая. Отсюда можно предположить, что его родители были метисы.

Пользователи Сети уже прозвали песика, которому примерно десять недель отроду, "щенкорогом" и возмутились, что его отказываются оперировать. Но специалисты заверили, что вмешательство не нужно. Дело в том, что пушистому "единорогу" сделали рентген, который показал, что в хвостике на лбу нет ни костей, ни мышц, и он никак не связан с черепом. Таким образом, эта аномальная часть тела совершенно не мешает малышу и удалять ее не надо, пишет "Газета.ру".

По словам экспертов, хвостик мог появиться в результате внутриутробного поглощения одного плода другим. Это происходит в 10-15% случаев собачьих беременностей – один из плодов ассимилируется другими или матерью.

По словам директора одной из клиник для животных Антона Маркова, образование хвостика именно на лбу объясняется особенностями эмбриогенеза.

"Дело в том, что в процессе эмбриогенеза эктодермальные (кожные) покровы, после заращения нервной трубки, смыкаются над ней по верхней продольной полосе (над позвоночником) и должны остановиться в делении клеток, причем смыкание завершается именно в области головы, начинаясь с задних отделов тела, и является завершающим в эмбриогенезе. В данном случае после смыкания эктодермальных валиков, в самом конце не произошло вовремя отключение деления клеток, и они продолжили рост, сформировав такой кожный вырост. Это может быть связано с гормональными нарушениями, положением плода, механическим препятствием", – прокомментировал Марков "Газете.ру".