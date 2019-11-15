Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки

В 2020 году в России появятся "умные" автобусные остановки, которые смогут автоматически выводить на маршрут общественный транспорт, сообщает ТАСС.
"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата". В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году", — рассказал пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Принцип работы сервиса следующий: необходимо нажать на кнопку вызова автобуса, после чего система с помощью видеокамеры проверит количество пассажиров на остановке. Если транспорт ждут больше пяти человек — автобус автоматически выведут на маршрут.
Комментарии
На речном вокзале один человек ждет 1. А на политехе уже сотня. Поедет ли автобус с речного если там один человек?
Или за каждой остановкой стоит автобус? Собралось пять человек, он выехал из за угла - поехали!
На речном вокзале один человек ждет 1. А на политехе уже сотня. Поедет ли автобус с речного если там один человек?
Или за каждой остановкой стоит автобус? Собралось пять человек, он выехал из за угла - поехали!
Вообще то существует движение по расписанию, зачем изобретать очередную туфту?
"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек."
На ком, на ней?
У нас по расписанию автобуса не дождаться, а то прям по вызову из-за пяти или десяти человек автобус отправят!