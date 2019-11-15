Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки

В 2020 году в России появятся "умные" автобусные остановки, которые смогут автоматически выводить на маршрут общественный транспорт, сообщает ТАСС.

"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата". В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году", — рассказал пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

Принцип работы сервиса следующий: необходимо нажать на кнопку вызова автобуса, после чего система с помощью видеокамеры проверит количество пассажиров на остановке. Если транспорт ждут больше пяти человек — автобус автоматически выведут на маршрут.