Новосибирский боец MMA сядет в колонию за избиение прохожего

Новосибирский боец смешанных единоборств Марк Белых получил реальный срок в колонии строго режима за избиение прохожего в новогодние праздники. Виновной в резонансном деле признали и его подругу. Калининский суд город вынес вердикт в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба суда.

"3 января 2019 года Белых и Курлаева напали на потерпевшего во дворе по ул. Славянская г. Новосибирска, при этом Белых нанес ему несколько ударов по голове и потребовал уйти. Спустя некоторое время вновь встретили потерпевшего, который стал оказывать сопротивление, тогда Белых обхватил потерпевшего сзади руками, а Курлаева нанесла не менее 4 ударов по голове совковой лопатой. После Белых стал наносить удары потерпевшему неустановленным предметом, используемым в качестве оружия, а также руками и ногами в область туловища, головы, конечностей", — сообщили в суде.

Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Он рассказывал, что вышел в киоск за сигаретами, где на него напали. Белых и Курлаева свою вину отрицали, заявляя о самообороне.

Спортсмена приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его девушку — к двум годам в исправительной колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Каждый должен будет выплатить потерпевшему моральный вред по 100 тысяч рублей.