СК опубликовал видео допроса отчима убитой в Крыму пятилетней девочки

Следственный комитет опубликовал видео допроса отчима пятилетней девочки, который подозревается в убийстве своей падчерицы. Житель села на севере Крыма рассказал подробности произошедшего.

"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", — отметил мужчина. По его словам, после убийства он попытался спрятать тело девочки. На кадрах он показывает место, где нашли ребенка.

Ранее сообщалось, что тело девочки нашли в канаве. Следователи сразу заподозрили отчима в убийстве ребенка, в итоге он признался.