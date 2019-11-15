"Примагнитило": в Барнауле машина без водителя придавила у "Магнита" покупательницу

Машина подъехала к парадному входу / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле неуправляемый автомобиль врезался в двери "Магнита" и наехал на выходящую из магазина покупательницу, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что происшествие случилось на проспекте Челюскинцев, 78. В результате была повреждена входная дверь в магазин. По словам очевидцев, водитель забыл поставить свой транспорт на ручник.

Жительница Барнаула рассказала, что машина чуть ее не задавила: "Я только вышла из магазина и автомобиль начал меня давить, я руки на капот положила, он придавил меня к двери и меня подруга дернула за руку и я отскочила, зажало только ногу. Отделалась парой синяков".