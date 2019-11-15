Тела солистки группы "Маневры" и ее матери несколько месяцев пролежали в квартире

Солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову и ее мать обнаружили мертвыми в столичной квартире, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тела пролежали несколько месяцев. "Полиция и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка. В ванной были обнаружены тела Надиры Садыковой 1975 года рождения и Раны Садыковой 1952 года рождения с гнилостными изменениями", – рассказал источник издания.

Об исчезновении Надиры Садыковой сообщил ее дядя. Он рассказал, что разговаривал с матерью певицы в апреле. Соседи утверждают, что последний раз они видели женщин в июле этого года. В социальные сети Садыкова заходила 2 августа. По факту инцидента проводится проверка.

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Садыковой и гитаристом Вано. В 2014 году коллектив распался. Группа иногда выступала в эфире "Нашего Радио". Две песни вошли в сборник "Рок из подворотен" от группы "Пилот". Засветились в интернет-проекте "Герой нашего времени", где песня "Горные вершины" (на слова Лермонтова) добралась до первого места в хит-параде пользователей.