В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч, сообщают "Известия".

"Можно не ограничивать скорость, но, например, ввести компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже", – пояснил Александр Васильев.

Ранее группа компаний "Автодор" предложила сократить срок использования зимних шипованных автомобильных шин и ввести максимальную скорость для авто зимой в 70-80 км/ч. По данным компании, зимой дорожное покрытие получает наибольший ущерб.