Женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутки в Барнауле

Днем 15 ноября в Барнауле произошло столкновение маршрутки и пассажирского автобуса. Инцидент произошел по адресу Малахова, 90а.

В МЧС сообщили, что информация о ДТП поступила около 15:30. На место происшествия для оказания помощи прибыло подразделение пожарно-спасательной части №2.

В результате аварии пострадала пассажирка одного из автобусов. Информации о состоянии женщины нет.

Главное управление МЧС Росси по Алтайскому краю очередной раз напоминает:

основное условие движения для водителей в условиях гололёда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде! Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно! Соблюдайте скоростной режим. Необходимо соблюдать дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз!

Необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить все его системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна. Лучше лишний раз съездить на СТО, чтобы специалисты проверили целостность предохранителей, топливной системы, аккумуляторной батареи. К тому же, очень важно проводить вовремя ежегодное техническое обслуживание.

В Алтайском крае сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Мокрый снег и минусовые температуры в ночное время способствовали образованию гололёда и снежного наката. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными.

Если вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде.