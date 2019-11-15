Apple удалит из AppStore все программы, связанные с вейпингом

Apple удалит из магазина приложений более 180 программ связанных с курением электронных сигарет и вейпингом, сообщает ТАСС.

Компания удалит приложения, принадлежащие производителям электронных сигарет, с помощью которых пользовали могут управлять своими вейпами, а также следить за культурой и новостями вейпинга.

"Мы серьезно следим за тем, чтобы App Store оставался местом, которому пользователи, особенно молодежь, могли доверять при загрузке приложений, — заявили в Apple. — Мы постоянно проводим оценку приложений и ориентируемся на последние данные для того, чтобы исключить риски здоровью и благополучию наших пользователей".