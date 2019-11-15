Еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Барнауле

Маршрутное такси столкнулось с легковушкой, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел на проспекте Калинина. Маршрутка ударила иномарку в область водительской двери.
На момент аварии в салоне пассажирского автобуса находились пассажиры. Пострадавших в ДТП нет.
Автомобили загородили проезд на перекрестке. На месте работали сотрудники ДПС.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Каждый день множество аварий происходит. Я думаю, чаще всего это из-за невнимательности или от не знания правил дорожного движения.