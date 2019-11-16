В секретной штаб-квартире в Польше нашли теплицы Гитлера

Сотрудники польского военного музея обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера остатки огорода, сообщает РИА "Новости".

Археологи нашли в "Волчьем логове" домик садовода, теплицы, подземную котельную, а также множество стеклянных и керамических изделий. Отмечается, что из-за страха быть отравленным, Гитлер обязывал дегустаторов предварительно попробовать овощи и зелень, выращенные в теплице.

"Волчье логово" было главной ставкой Гитлера и располагалось в городе Растенбурге на территории Восточной Пруссии. В 1944 году в этом месте было совершено неудачное покушение на лидера нацистов. Сейчас здесь расположен музей.