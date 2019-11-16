Суббота, 16 Ноябрь, 09:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,89
€ 70,41
Обь
12см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

В секретной штаб-квартире в Польше нашли теплицы Гитлера

, ИА "Амител"
Лидер нацистов выращивал там овощи
Фото: modamix.com

Фото: modamix.com

Сотрудники польского военного музея обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера остатки огорода, сообщает РИА "Новости".

Археологи нашли в "Волчьем логове" домик садовода, теплицы, подземную котельную, а также множество стеклянных и керамических изделий. Отмечается, что из-за страха быть отравленным, Гитлер обязывал дегустаторов предварительно попробовать овощи и зелень, выращенные в теплице. 

"Волчье логово" было главной ставкой Гитлера и располагалось в городе Растенбурге на территории Восточной Пруссии. В 1944 году в этом месте было совершено неудачное покушение на лидера нацистов. Сейчас здесь расположен музей. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
09:19
Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм 1
08:51
Коту принесли немного снега и он этому очень обрадовался 0
08:28
Кардиолог рассказала, чем опасны поздние ужины 0
08:17
В Барнауле кандидат наук бесплатно строит парковки соседям, чтобы не ругались 2
07:43
В секретной штаб-квартире в Польше нашли теплицы Гитлера 0
07:28
Таинственный инвестор хочет застроить жильем пойму Барнаулки 3
07:06
Заразен ли рак и можно ли его вылечить травами. 10 стыдных вопросов об онкологии 0
06:52
Зачем нужна кошка, или Как котокафе помогло справиться с личным кризисом 1
06:32
Девушки зимой: ожидание и реальность 0
06:14
Почему Дед Мороз приехал в Барнаул без Снегурочки и какие подарки у него просят дети? 1
06:03
После первых морозов в Алтайском крае потеплеет до нуля градусов 0
23:42
Еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Барнауле 3
23:16
Apple удалит из AppStore все программы, связанные с вейпингом 0
22:46
"Руки-базуки" Кирилла Терешина оказались подделкой. Он делал себе инъекции вазелина 3
22:14
Женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутки в Барнауле 1
21:43
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин 11
21:11
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле 0
20:57
Тела солистки группы "Маневры" и ее матери несколько месяцев пролежали в квартире 1
20:28
"Примагнитило": в Барнауле машина без водителя придавила у "Магнита" покупательницу 8
19:58
СК опубликовал видео допроса отчима убитой в Крыму пятилетней девочки 0
19:11
На реконструкцию моста через реку Песчаную на Алтае выделили около 350 млн рублей 0
18:50
Новосибирский боец MMA сядет в колонию за избиение прохожего 6
18:04
Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки 4
17:46
Щенка с хвостиком на лбу нашли в Америке 0
17:19
Долгая дорога к выходным. Барнаул вновь встал в многокилометровых пробках 5
16:55
В России могут появиться 50-рублевые монеты 12
16:45
Новый водопровод за 77 млн рублей построили в Барнауле 4
16:31
В Рубцовске водитель на Renault сбил мужчину на пешеходном переходе 4
16:25
Земля сама пришла в руки. Деревянко рассказал Урганту, как купил участок в Горном Алтае 3
15:50
Ребенок чуть не погиб в заринской школе из-за снюса. У школьника остановилось дыхание 11
15:40
Власти Барнаула отремонтируют несколько памятников к 75-летию Победы в ВОВ 0
15:20
Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза 20
15:05
В барнаульском поселке Власиха на улице умер мужчина 4
14:50
Ольга Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении 5
14:39
В Барнаул приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 5
14:25
Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир 28
14:05
Единственный муниципальный перевозчик Рубцовска стал банкротом 7
13:50
Власти Алтайского края готовят "Прямую линию" с Томенко. Сроки и формат пока не известны 4
13:40
"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!" 7
13:21
Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть 5
13:02
Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край 78
12:43
Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно 4
12:32
Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае 4
12:30
Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача 1
12:17
"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник 0
12:07
В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня 17
12:02
Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле 15
11:53
Упрощенный порядок въезда иностранцев введут в Алтайском крае в 2020 году 3
11:36
Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные 0
11:13
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.