Кардиолог рассказала, чем опасны поздние ужины

Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной поздно вечером, цитируют кардиолога Эвелина Грейвер "РИА Новости".

По этому поздние ужины могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин.

"Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится", - подчеркнула Грейвер.

В частности, с этим связаны обмен веществ, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, пояснила женщина.