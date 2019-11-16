После первых морозов в Алтайском крае потеплеет до ноля градусов

В Алтайском крае в субботу днем, 16 ноября, ожидается -16...-21 градус, в западных районах до -10...15°C. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, в западных районах местами порывы до 16 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -17...-19 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 17 ноября в крае ожидается -17...-22 градуса, а днем обещают -1...-6°C. Потепление продолжится и 18 ноября — в регионе столбик термометра поднимется до 0...-5 градусов. Однако период потепления, согласно данным синоптиков, будет ветреным: 17 и 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из Арктики в центральную Сибирь пришел антициклон, который принес аномально холодную погоду для середины ноября.