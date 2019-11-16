Коту принесли немного снега и он этому очень обрадовался

Житель США Нейт Трой опубликовал в Facebook видео, на котором его кот Дибс радуется первому снегу, пишет "Питомцы Mail.ru". Мужчина рассказал, кота она спас с улицы, когда тот был еще котенком. Вернее, ему просто не оставили выбора — Дибс просто пошел за Нейтом и запрыгнул к нему в машину, с тех пор он стал новым членом семьи.

Когда пошел снег, кот начал проситься выйти и порезвиться. Тогда хозяева принесли немного снега в дом — и радости питомца не было предела. "Для кота это лучше любой игрушки. После того как снег растает, котик всегда приходит к нам, ластится и благодарит. Мы его очень любим", — рассказали Нейт и его супруга.