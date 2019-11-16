В Барнауле кандидат наук бесплатно строит парковки соседям, чтобы не ругались

Житель Барнаула, кандидат физико-математических наук Аркадий Евтюшкин, который долгое время трудился в НИИ и вузах страны, бесплатно обустраивает соседям парковки, пишет "Сибирь.Реалии".

Впервые Евтюшкин занялся столь необычным для кандидата наук делом три года назад, когда жители его дома собрались для обсуждения обустройства территории для парковки автомобилей.

"Это был, конечно, не очень продуктивный разговор: начались препирательства, люди переругались. К тому же стали поднимать вопрос о том, чтобы скинуться на это дело — это еще больше подогрело противоречия. Мне стало обидно, что это мы не можем договориться и найти какое-то приемлемое решение, и я предложил обустроить парковку бесплатно, из строительных отходов, так сказать. Народ, понятное дело, удивился, но согласился", — рассказал ученый.

При этом неспособность жильцов дома договориться его очень удивила: "Я своими глазами увидел, как такой, казалось бы, пустяк, стал камнем преткновения в отношениях между людьми. Мне это было непонятно. К тому же ранее я прожил четыре года в Калининграде, в доме, где было немало семей пограничников. И вот однажды, в конце 2013 года, когда тамошние погранвойска были приведены в состояние боевой готовности, проходило собрание жильцов, на котором тоже решался вопрос сооружения парковки. Так эти люди посовещались, кто-то смог найти технику, кто-то — материал. И вскоре парковка была обустроена. И я подумал, что этим людям, возможно, завтра предстоит жизнью рисковать, а они тут парковкой занимаются. А до этого я несколько лет трудился в Ханты-Мансийском автономном округе, где вопросы благоустройства жители домов тоже решали без скандалов и в созидательном русле".

"И увидев эту разницу, я сильно расстроился: почему же мы в Барнауле не можем придти к какому-то конструктивному решению?" — до сих пор не может понять Аркадий Викторович.

Поначалу далеко не все поверили, что один из жильцов, вызвавшийся обустроить парковки совершенно безвозмездно, выполнит свое обещание. Но вскоре приступил к работе — нашел место, где строители меняли асфальт и попросил их не выбрасывать ставшими ненужными дорожное покрытие и камешки, а отдать ему.

Работа над первой парковкой привлекла внимание проходивших мимо жильцов соседних домов, которые тоже с интересом наблюдали за процессом и сильно удивляясь, что работа делается абсолютно бесплатно. А вскоре стали просить сделать парковку и у их домов.

Парковками дело не ограничилось и теперь Евтюшкин решает другие проблемы. К примеру, ему удалось решить проблему весеннего затопления своего двора со стороны спортивной площадки, которая находится неподалеку и расположена чуть повыше дворовой территории. "Каждую весну оттуда к нам во двор шла вода. Я нашел сточные трубы, которыми специально оснастили эту площадку несколько десятков лет назад, и о которых уже все забыли. Эти трубы очистил от мусора, по краям площадки сделал небольшие канавки для стока воды. И проблему удалось решить. А для этого нужно было всего-то подумать и вспомнить, как в прежние времена решали подобные вопросы", — рассказал ученый.

Также он отрегулировал системы отопления в квартирах. "Многие жильцы говорили мне, что в холодное время года, когда подают тепло, дома становится жарко. К тому же эта жара вылетает людям в копеечку после установления новых тепловых тарифов. Я рассчитал объем подачи тепла, необходимый для квартир и постоянно регулирую тепло. Жалобы на жару в квартирах прекратились, а платить за отопление жильцы стали меньше".

Евтюшкин считает, что в России вообще нерациональная работа отопительной системы – такой, наверное, в мире нет нигде. "Я был в Польше, там стоят "умные" счетчики, позволяющие экономить тепло. Там никто не может себе в XXI веке так расточительно относиться к тепловой энергии. А мы исповедуем изначально другой подход, к сожалению. Отсюда, возможно, и наше отношение к житейским вещам, в том числе и обустройству территории, на которой мы живем. Надо менять это отношение", — уверен кандидат физико-математических наук.