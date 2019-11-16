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Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

, ИА "Амител"
В начале сентября Ксения Собчак побывала в эфире украинской радиостанции

Слова российской телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, сделанные в эфире киевского "Радио НВ", направлены на психолого-лингвистическую экспертизу, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, который усмотрел в высказываниях признаки экстремизма.

"Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова", – сообщил Резяпов.

Напомним, в начале сентября в эфире украинской радиостанции Ксения Собчак заявила, что возвращение Крыма Украине было бы оптимальным решением для улучшения отношений между двумя соседними странами. Также она отметила, что Россия нарушила международные договоренности.

В 2017 году Генпрокуратура уже проверяла высказывания Собчак о принадлежности Крыма, сделанные во время представления ее предвыборной программы на выборах президента России.

"С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка. После этого нужно разговаривать", – сказала Собчак два года назад.

Также она заявила, что не будет агитировать в Крыму: "Потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так".

После лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак и посадить ее "лет на пять".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.11.2019 09:39
- гость -

Так она космополитка,не уважает законы государства в котором живёт и всенародно об этом говорит,ети её мать.

16.11.2019 09:43
- гость -

Тупая птушница.Она что-то "понимает",это бывшая кандидатка в президентки...

16.11.2019 10:08
- гость -

Всё это ни о чём! И в 2017 и в 2018 (даже на выборных дебатах сказала - "Крым не Россия!" , и вот теперь в 2019... И всегда проверяли, и всегда ожидаемо на "тормозах спускали"! Это же К. Собчак! Это вам не "Пупкин" какой нибудь из деревенщины, что ему конкретно подходит такая статья за репост

16.11.2019 10:31
- гость -

Да всё она понимает,в том числе что такое геополитика и что такое решение главнокомандующего страны.Просто она как ведущая программ разговорного жанра зарабатывает деньги языком.
PS :Женька кисилёв тоже зарабатывает деньги языком.Но он ещё,перебравшись вна Украину, задницу порошенки лизал,зарабатывая неплохие баксы.

16.11.2019 10:43
- гость -

Хорошо что Кадырова за призывы убивать не привлекают. Хорошо иметь избирательное правосудие

16.11.2019 10:50
- гость -

У нас депутаты не высказываются, они действиями уничтожают народ и ничего, никто их на экстремизм не проверяет!

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