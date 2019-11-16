Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Слова российской телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, сделанные в эфире киевского "Радио НВ", направлены на психолого-лингвистическую экспертизу, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, который усмотрел в высказываниях признаки экстремизма.
"Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова", – сообщил Резяпов.
Напомним, в начале сентября в эфире украинской радиостанции Ксения Собчак заявила, что возвращение Крыма Украине было бы оптимальным решением для улучшения отношений между двумя соседними странами. Также она отметила, что Россия нарушила международные договоренности.
В 2017 году Генпрокуратура уже проверяла высказывания Собчак о принадлежности Крыма, сделанные во время представления ее предвыборной программы на выборах президента России.
"С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка. После этого нужно разговаривать", – сказала Собчак два года назад.
Также она заявила, что не будет агитировать в Крыму: "Потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так".
После лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак и посадить ее "лет на пять".
Комментарии
Так она космополитка,не уважает законы государства в котором живёт и всенародно об этом говорит,ети её мать.
Тупая птушница.Она что-то "понимает",это бывшая кандидатка в президентки...
Всё это ни о чём! И в 2017 и в 2018 (даже на выборных дебатах сказала - "Крым не Россия!" , и вот теперь в 2019... И всегда проверяли, и всегда ожидаемо на "тормозах спускали"! Это же К. Собчак! Это вам не "Пупкин" какой нибудь из деревенщины, что ему конкретно подходит такая статья за репост
Да всё она понимает,в том числе что такое геополитика и что такое решение главнокомандующего страны.Просто она как ведущая программ разговорного жанра зарабатывает деньги языком.
PS :Женька кисилёв тоже зарабатывает деньги языком.Но он ещё,перебравшись вна Украину, задницу порошенки лизал,зарабатывая неплохие баксы.
Хорошо что Кадырова за призывы убивать не привлекают. Хорошо иметь избирательное правосудие
У нас депутаты не высказываются, они действиями уничтожают народ и ничего, никто их на экстремизм не проверяет!