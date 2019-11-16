Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Слова российской телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, сделанные в эфире киевского "Радио НВ", направлены на психолого-лингвистическую экспертизу, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, который усмотрел в высказываниях признаки экстремизма.

"Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова", — сообщил Резяпов.

Напомним, в начале сентября в эфире украинской радиостанции Ксения Собчак заявила, что возвращение Крыма Украине было бы оптимальным решением для улучшения отношений между двумя соседними странами. Также она отметила, что Россия нарушила международные договоренности.

В 2017 году Генпрокуратура уже проверяла высказывания Собчак о принадлежности Крыма, сделанные во время представления ее предвыборной программы на выборах президента России.

"С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать", — сказала Собчак два года назад.

Также она заявила, что не будет агитировать в Крыму: "Потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так".

После лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак и посадить ее "лет на пять".