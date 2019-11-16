Российский ученый случайно выпил "Крот" и был госпитализирован в тяжелом состоянии

Известный математик Олег Ивашёв-Мусатов госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил средство для прочистки труб от засоров "Крот", сообщает Life.

Ученый находится в реанимации в токсикологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского. Отмечается, что сын математика ночью услышал, как отец начал кричать, что отравился. У входа в ванную стояла бутылка с "Кротом". Оказалось, что ученый зачем-то выпил жидкость.

Ивашёву-Мусатову 91 год. Он — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ.

Инцидент прокомментировал Вадим Горжанкин, PR-директор продюсера Бари Алибасова, который ранее также пострадал от отравления химикатами. По его словам, из-за ярких упаковок подобных чистящих средств страдают люди со слабым зрением или дети, которые по ошибке могут принять химию за вкусный сок.

"Сегодняшнее происшествие с профессором МГУ в очередной раз продемонстрировало то, что требования Алибасова к производителям "Крота" на предмет безопасности упаковки более чем актуальны. Подобных случаев в России даже не сотни, их тысячи", — подчеркнул Горжанкин.

Он добавил, что адвокаты Алибасова продолжат добиваться того, чтобы производители изменили упаковку товара. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит "Крот".

Ранее барнаульский реаниматолог рассказал, что только в столице Алтайского края в год происходит до 15 отравлений среди детей, при этом бывают очень серьезные последствия. В пример врач привел Финляндию, где бутылки с опасными жидкостями может открыть только взрослый человек, а в России о безопасности совсем не думают. По его мнению, на федеральном уровне необходимо поменять условия производства упаковок для опасных товаров.