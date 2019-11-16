Российский ученый случайно выпил "Крот" и был госпитализирован в тяжелом состоянии

Известный математик Олег Ивашёв-Мусатов госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил средство для прочистки труб от засоров "Крот", сообщает Life.
Ученый находится в реанимации в токсикологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского. Отмечается, что сын математика ночью услышал, как отец начал кричать, что отравился. У входа в ванную стояла бутылка с "Кротом". Оказалось, что ученый зачем-то выпил жидкость.
Ивашёву-Мусатову 91 год. Он – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ.
Инцидент прокомментировал Вадим Горжанкин, PR-директор продюсера Бари Алибасова, который ранее также пострадал от отравления химикатами. По его словам, из-за ярких упаковок подобных чистящих средств страдают люди со слабым зрением или дети, которые по ошибке могут принять химию за вкусный сок.
"Сегодняшнее происшествие с профессором МГУ в очередной раз продемонстрировало то, что требования Алибасова к производителям "Крота" на предмет безопасности упаковки более чем актуальны. Подобных случаев в России даже не сотни, их тысячи", – подчеркнул Горжанкин.
Он добавил, что адвокаты Алибасова продолжат добиваться того, чтобы производители изменили упаковку товара. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит "Крот".
Ранее барнаульский реаниматолог рассказал, что только в столице Алтайского края в год происходит до 15 отравлений среди детей, при этом бывают очень серьезные последствия. В пример врач привел Финляндию, где бутылки с опасными жидкостями может открыть только взрослый человек, а в России о безопасности совсем не думают. По его мнению, на федеральном уровне необходимо поменять условия производства упаковок для опасных товаров.
Комментарии
Всё просто.То дедушка старенький.А раньше при советской власти специально для таких молодых слепошарых идиотов какими раньше были месный с аборигеном выпускали бутылочки с выпуклыми окружностями на горлышке.Впрочем они(этот месный с аборигеном) до сих пор идиотами и остались.А такие бутылочки выпускать перестали.