Суббота, 16 Ноябрь, 12:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,89
€ 70,41
Обь
12см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Российский ученый случайно выпил "Крот" и был госпитализирован в тяжелом состоянии

, ИА "Амител"
Сын математика ночью услышал, как отец начал кричать, что отравился
Доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашёв-Мусатов / Фото: t.me/Lshot

Доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашёв-Мусатов / Фото: t.me/Lshot

Известный математик Олег Ивашёв-Мусатов госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил средство для прочистки труб от засоров "Крот", сообщает Life.

Ученый находится в реанимации в токсикологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского. Отмечается, что сын математика ночью услышал, как отец начал кричать, что отравился. У входа в ванную стояла бутылка с "Кротом". Оказалось, что ученый зачем-то выпил жидкость.

Ивашёву-Мусатову 91 год. Он – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ.

Инцидент прокомментировал Вадим Горжанкин, PR-директор продюсера Бари Алибасова, который ранее также пострадал от отравления химикатами. По его словам, из-за ярких упаковок подобных чистящих средств страдают люди со слабым зрением или дети, которые по ошибке могут принять химию за вкусный сок.

"Сегодняшнее происшествие с профессором МГУ в очередной раз продемонстрировало то, что требования Алибасова к производителям "Крота" на предмет безопасности упаковки более чем актуальны. Подобных случаев в России даже не сотни, их тысячи", – подчеркнул Горжанкин.

Он добавил, что адвокаты Алибасова продолжат добиваться того, чтобы производители изменили упаковку товара. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит "Крот".

Ранее барнаульский реаниматолог рассказал, что только в столице Алтайского края в год происходит до 15 отравлений среди детей, при этом бывают очень серьезные последствия. В пример врач привел Финляндию, где бутылки с опасными жидкостями может открыть только взрослый человек, а в России о безопасности совсем не думают. По его мнению, на федеральном уровне необходимо поменять условия производства упаковок для опасных товаров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.11.2019 10:51
- гость -

Всё просто.То дедушка старенький.А раньше при советской власти специально для таких молодых слепошарых идиотов какими раньше были месный с аборигеном выпускали бутылочки с выпуклыми окружностями на горлышке.Впрочем они(этот месный с аборигеном) до сих пор идиотами и остались.А такие бутылочки выпускать перестали.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
11:45
Пассажирский автобус загорелся в Алтайском крае по дороге из Белокурихи 0
11:33
Жители Алтая смогут бесплатно обменять скопленную мелочь и получить за это подарки 0
11:18
Застройщиков Radisson по-прежнему интересует только деловой центр Барнаула 6
10:38
В аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за примерзшего люка 4
10:21
Российский ученый случайно выпил "Крот" и был госпитализирован в тяжелом состоянии 1
09:53
Алтайское МЧС напомнило водителям, какие вещи нужно брать в дальнюю поездку зимой 0
09:45
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей 11
09:19
Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм 8
08:51
Коту принесли немного снега и он этому очень обрадовался 0
08:28
Кардиолог рассказала, чем опасны поздние ужины 3
08:17
В Барнауле кандидат наук бесплатно строит парковки соседям, чтобы не ругались 6
07:43
В секретной штаб-квартире в Польше нашли теплицы Гитлера 0
07:28
Таинственный инвестор хочет застроить жильем пойму Барнаулки 7
07:06
Заразен ли рак и можно ли его вылечить травами. 10 стыдных вопросов об онкологии 0
06:52
Зачем нужна кошка, или Как котокафе помогло справиться с личным кризисом 1
06:32
Девушки зимой: ожидание и реальность 0
06:14
Почему Дед Мороз приехал в Барнаул без Снегурочки и какие подарки у него просят дети? 1
06:03
После первых морозов в Алтайском крае потеплеет до нуля градусов 0
23:42
Еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Барнауле 5
23:16
Apple удалит из AppStore все программы, связанные с вейпингом 0
22:46
"Руки-базуки" Кирилла Терешина оказались подделкой. Он делал себе инъекции вазелина 3
22:14
Женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутки в Барнауле 1
21:43
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин 13
21:11
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле 0
20:57
Тела солистки группы "Маневры" и ее матери несколько месяцев пролежали в квартире 1
20:28
"Примагнитило": в Барнауле машина без водителя придавила у "Магнита" покупательницу 8
19:58
СК опубликовал видео допроса отчима убитой в Крыму пятилетней девочки 0
19:11
На реконструкцию моста через реку Песчаную на Алтае выделили около 350 млн рублей 0
18:50
Новосибирский боец MMA сядет в колонию за избиение прохожего 6
18:04
Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки 4
17:46
Щенка с хвостиком на лбу нашли в Америке 0
17:19
Долгая дорога к выходным. Барнаул вновь встал в многокилометровых пробках 5
16:55
В России могут появиться 50-рублевые монеты 12
16:45
Новый водопровод за 77 млн рублей построили в Барнауле 4
16:31
В Рубцовске водитель на Renault сбил мужчину на пешеходном переходе 4
16:25
Земля сама пришла в руки. Деревянко рассказал Урганту, как купил участок в Горном Алтае 4
15:50
Ребенок чуть не погиб в заринской школе из-за снюса. У школьника остановилось дыхание 12
15:40
Власти Барнаула отремонтируют несколько памятников к 75-летию Победы в ВОВ 0
15:20
Миграционная убыль в Алтайском крае сократилась в три раза 20
15:05
В барнаульском поселке Власиха на улице умер мужчина 4
14:50
Ольга Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении 7
14:39
В Барнаул приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 5
14:25
Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир 29
14:05
Единственный муниципальный перевозчик Рубцовска стал банкротом 7
13:50
Власти Алтайского края готовят "Прямую линию" с Томенко. Сроки и формат пока не известны 4
13:40
"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!" 7
13:21
Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть 5
13:02
Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край 82
12:43
Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно 4
12:32
Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.