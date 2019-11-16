В аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за примерзшего люка

Пока люди ждут свой багаж, сотрудники аэропорта открывают люк в самолете / Фото: vk.com/incident22
В барнаульском аэропорту в субботу утром, 16 ноября, задержали выдачу багажа прилетевшим из Москвы пассажирам рейса "Уральских авиалиний", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что произошло это из-за того, что в Москве не обработали люк багажно-грузового отсека антиобледенителем, и он примерз. В итоге имущество пассажирам выдали примерно через полтора часа.
Комментарии
Люк же примёрз уже на земле барнаульского аэропорта )
Причём тут место вылета и температура за бортом во время полёта? )
16.11.2019 11:23
- гость -
При том что в Москве +1 и влажность 90%. Поднялись на высоту влага на резинках замерзла.
Там для таких дел даже фена нет?