Пассажирский автобус загорелся в Алтайском крае по дороге из Белокурихи

Рейсовый автобус, направляющийся в Междуреченск из Белокурихи, загорелся ночью на трассе, когда на улице был мороз примерно -30 градусов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Около 4 часов утра в дежурную часть бийского МВД поступила информация о возгорании рейсового автобуса. Полицейские проводят проверку", – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на дороге Бийск – Целинное недалеко от поселка Первомайского. Предварительно установлено, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров, все они были вовремя эвакуированы водителем. В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники полиции отвезли пассажиров на ближайшую заправочную станцию, куда был направлен запасной автобус из Белокурихи. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС.