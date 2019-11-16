Жители Алтая смогут бесплатно обменять скопленную мелочь и получить за это подарки

Жители Алтайского края смогут с 18 по 24 ноября сдать в банки мелочь и получить равнозначную сумму в бумажных купюрах, сообщается на официальном сайте крае.

Акция "Дни приема монеты от населения" состоится в 10 городах и 19 районах региона. Главная цель – вернуть в оборот мелкие монеты, которые хранятся у людей. Так что у граждан есть всего одна неделя, чтобы бесплатно обменять мелочь. "В другие дни банки могут взимать за эту услугу комиссию", – говорится в сообщении.

В акции принимают участие 19 банков, сдать мелочь можно в 100 офисах. Некоторые финансовые организации на обмен будут выдавать памятные монеты и банкноты Банка России.

Впервые акция состоялась в 2017 году. В 2019 году она пройдет уже во второй раз, в апреле банки собрали в крае более 3,5 тонны мелочи.

"Всего с начала проведения акций жители региона сдали монет на сумму около восьми миллионов рублей. Монеты должны активно использоваться при оплате товаров и услуг. Кроме того, их можно всегда бесплатно зачислить на банковский счет", – рассказал заместитель управляющего барнаульским отделением Центробанка Андрей Антипов.

Время приема и адреса офисов необходимо уточнять заранее в каждом банке. Условия акции в разных банках также могут отличаться.