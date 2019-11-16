Барнаульский инваспортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике

Барнаульский спортсмен Александр Костин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллекта, сообщает "Алтайский спорт".

14 ноября он занял третье место в беге на 5000 метров в объединенном классе Т-12 и Т-13. Дистанцию он преодолел за 14 минут 42,62 секунды. Этот результат стал личным рекордом Александра. С предыдущего результата он сбросил сразу 20 секунд.

Ранее еще один алтайский спортсмен Егор Шаров на чемпионате мира в Дубае стал призером в беге на 400 метров.

И Егор и Александр примут участие в Паралимпийских играх – 2020 в Токио.