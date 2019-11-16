Россияне стали реже покупать сигареты

В России снижается спрос на сигареты, но увеличивается спрос на системы нагревания табака ,сообщают "Известия".

В период с января по октябрь 2019 года спрос на сигареты упал на 5%, отмечает оператор фискальных данных "Платформа ОФД" после анализа 900 тысяч касс по всей стране. В то же время продажи стиков для электронных сигарет по сравнению с прошлым годом выросли в 4,5 раза.

Средняя цена на пачку сигарет при этом составила 115 рублей, а стоимость стика — 135 рублей.

"Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет. Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках", — отметил директор по продуктам "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.

Специалисты считают, что подобные тенденции говорят о том, что россияне пытаются бросить курить с помощью нагревателей табака и вейпов.