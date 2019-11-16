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"Четыре солнца засияли над русской землей": уникальное явление засняли в Барнауле

, ИА "Амител"
Над Обью нависло гало

Гало над Обью / amic.ru

На речном вокзале над Обью в Барнауле появилось гало — оптическое атмосферное явление в виде второго круга свечения от солнца. 

В морозную погоду такой эффект легко объясним. Гало в этом случае появляется из-за кристаллов льда, зависающих в атмосфере близко к земной поверхности. 

В старину подобные явления было принято считать предзнаменованиями. Так, в "Слове о полку Игореве" "четыре солнца засияли над русской землей" перед наступлением половцев. Это было воспринято как знамение большой беды. 

Гало можно заметить не только вокруг солнца. Вторые кольца могут появляться вокруг луны, что в русских народных приметах считается признаком надвигающегося дождя, или вокруг обычных уличных фонарей. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.11.2019 14:35
- гость -

Четвертое солнце один не вижу?

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