Семьи погибших в Забайкалье солдат получили по 6,7 млн рублей

Семьи военнослужащих, погибших при расстреле в воинской части в Забайкалье, получили денежные компенсации в размере 6,7 млн рублей, сообщил "Новой газете" референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов. Он пояснил, что выплата осуществлялась без учета должностей и воинских званий.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы выплатить еще по 4,2 — 4,3 млн по линии жилищного обеспечения. Минобороны обратилось к банкам с просьбой списать кредитные обязательства погибших.

Напомним, что 25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. В результате стрельбы погибли восемь человек, среди которых были и призывники из Алтайского края. Двое солдат, один из которых также уроженец Алтайского края, получили ранения.

Самому Шамсутдинову грозит пожизненное тюремное заключение