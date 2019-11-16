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Новости

Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде

, ИА "Амител"
Он возвращался домой и командировки
Никита Исаев / Yandex

Никита Исаев / Yandex

Директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила на своей странице в Facebook его помощница. 

Сообщается, что Исаев умер в поезде Тамбов — Москва, когда возвращался из командировки. По предварительным данным у него остановилось сердце. 

Дату похорон сообщат позднее.

Никита Исаев родился в 1978 году в Москве. Известность получил во время работы генеральным продюсером в проекте "Футбольная академия". Сначала он занимался бизнесом и только потом перешел в политику. С 2015 года Исаев являлся председателем президиума политического совета партии "Родина" и государственного советника России. В последние годы жизни возглавлял научно-исследовательскую организацию "Институт Актуальной экономики". 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.11.2019 15:59
гость

Это всё что нужно знать о продолжительности жизни мужчин в России , которым подняли пенсионный возраст до 65 лет .

16.11.2019 16:16
- гость -

Есть яды, которые трудно потом обнаружить в организме. Перед смертью обычно человек плохо выглядит. А тут цветущий мужчина-правдоруб.

16.11.2019 16:23
- гость -

А чай он не просил у проводницы-майора?

16.11.2019 16:26
- гость -

Не зря Сказочный со своим стаканом ходит.

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