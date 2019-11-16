Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде

Директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила на своей странице в Facebook его помощница.

Сообщается, что Исаев умер в поезде Тамбов — Москва, когда возвращался из командировки. По предварительным данным у него остановилось сердце.

Дату похорон сообщат позднее.

Никита Исаев родился в 1978 году в Москве. Известность получил во время работы генеральным продюсером в проекте "Футбольная академия". Сначала он занимался бизнесом и только потом перешел в политику. С 2015 года Исаев являлся председателем президиума политического совета партии "Родина" и государственного советника России. В последние годы жизни возглавлял научно-исследовательскую организацию "Институт Актуальной экономики".