Электроснабжение нарушено в двух селах Алтайского края. 400 человек без света

В селах Тальменка и Туманово Солонешенского района возникли перебои в подаче электроэнергии, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Глава района Виктор Горбачев рассказал, что в Тальменке без электричества осталась половина села. Для обеспечения электроэнергией местной школы специалисты подключили дизельный генератор. После восстановления электроснабжения эту установку направят в Туманово, куда уже везут еще один генератор из Белокурихи.

Рабочие бригады полностью снабжены всем необходимым и планируют завершить ремонт сетей около 18:00. Быстрому устранению аварии способствует также спокойная, безветренная погода.