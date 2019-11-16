Серьезный пожар произошел на территории промышленного объединения в Бийске

По информации очевидцев, загорелось здание на территории объединения "Восток".
К моменту приезда пожарных из окон выбивалось открытое пламя.
В сообществе "Инцидент Бийск" горожане рассказали, что из-за сильного дыма в ближайших домах нечем дышать. Стоб дыма виден почти в любой точке города.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что возгорание произошло в цехе по производству пластмассовых изделий.
Комментарии