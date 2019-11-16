Депутат рассказала о том, что авторам закона о бытовом насилии поступают угрозы

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала порталу "РИА Новости" о том, что соавторам законопроекта о профилактике домашнего насилия поступают письма с угрозами.

"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки", — сказала Пушкина.

Подобные письма поступали многим депутатам. По словам Пушкиной, комитет Думы по образованию провел собственное расследование и выяснил люди, с адресов которых приходили угрозы, никаких посланий не писали и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников.

"Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам", — сказала парламентарий.