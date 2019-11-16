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СМИ: Налоговая ищет актера Александра Петрова за неуплату

, ИА "Амител"
Петров забыл про транспортный налог
Фото: stihi.ru

Фото: stihi.ru

Федеральная налоговая служба по Ярославской области ищет популярного российского актера Александра Петрова за неуплату транспортного налога, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что одного из-самых востребованных артистов России ищут на родине. 

Долг успел дорасти до 26 тысяч рублей с учетом пени, при том, что у актера числится только один действующий автомобиль — старенький "Мицубиси-Аутлендер", который стоит без движения уже долгое время. Старому другу Петров предпочитает бартерные "Ауди".

Неизвестно, сколько времени понадобится налоговой, чтобы выйти на Александра, а его долг тем временем продолжит расти. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.11.2019 18:50
- гость -

Вхо из ит?

16.11.2019 18:57
- гость -

Они с Башировым на даче.

16.11.2019 19:16
- гость -

Не найдут.

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