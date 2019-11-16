СМИ: Налоговая ищет актера Александра Петрова за неуплату

Федеральная налоговая служба по Ярославской области ищет популярного российского актера Александра Петрова за неуплату транспортного налога, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что одного из-самых востребованных артистов России ищут на родине.

Долг успел дорасти до 26 тысяч рублей с учетом пени, при том, что у актера числится только один действующий автомобиль — старенький "Мицубиси-Аутлендер", который стоит без движения уже долгое время. Старому другу Петров предпочитает бартерные "Ауди".

Неизвестно, сколько времени понадобится налоговой, чтобы выйти на Александра, а его долг тем временем продолжит расти.