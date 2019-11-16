Суббота, 16 Ноябрь, 19:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,89
€ 70,41
Обь
12см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

МЧС: морозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В некоторых районах края температура опустится до -25
Фото: downloadwallpapers.com

Фото: downloadwallpapers.com

МЧС предупреждает, что 17 ноября в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. 

По данным синоптиков в регионе сохранится переменная облачность, умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. 

Местами ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура ночью -12, -17 градусов, а в восточных районах возможны заморозки до -25 градусов. 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. 

При штормовом ветре и снегопаде часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Основное условие движения для водителей в условиях гололёда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде! Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз!

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.11.2019 19:40
- гость -

Опять встанут вконтактышы на Ленина. Ни скорой проехать ни автобусам. А им ср.ть на всё.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
19:20
МЧС: морозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае 1
18:41
СМИ: Налоговая ищет актера Александра Петрова за неуплату 3
18:23
Частный дом загорелся в Новоалтайске 0
17:45
В МВД рассказали, кто совершает больше всего преступлений 5
17:17
Депутат рассказала о том, что авторам закона о бытовом насилии поступают угрозы 2
16:45
Серьезный пожар произошел на территории промышленного объединения в Бийске 1
16:30
Электроснабжение нарушено в двух селах Алтайского края. 400 человек без света 2
15:50
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде 15
15:32
Семьи погибших в Забайкалье солдат получили по 6,7 млн рублей 0
14:47
Во Вьетнаме дети вместо скакалки использовали змею 5
14:17
Пожарные, полиция, скорая. Спецслужбы оцепили школу в Барнауле 0
13:42
"Четыре солнца засияли над русской землей": уникальное явление сняли в Барнауле 7
13:27
Россияне стали реже покупать сигареты 5
12:53
В Республике Алтай под лед провалились 12 коров. Спасти удалось не всех 6
12:32
Барнаульский инваспортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике 4
11:45
Пассажирский автобус загорелся в Алтайском крае по дороге из Белокурихи 4
11:33
Жители Алтая смогут бесплатно обменять скопленную мелочь и получить за это подарки 18
11:18
Застройщиков Radisson по-прежнему интересует только деловой центр Барнаула 28
10:38
В аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за примерзшего люка 7
10:21
Российский ученый случайно выпил "Крот" и был госпитализирован в тяжелом состоянии 5
09:53
Алтайское МЧС напомнило водителям, какие вещи нужно брать в дальнюю поездку зимой 0
09:45
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей 4
09:19
Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм 17
08:51
Коту принесли немного снега и он этому очень обрадовался 0
08:28
Кардиолог рассказала, чем опасны поздние ужины 4
08:17
В Барнауле кандидат наук бесплатно строит парковки соседям, чтобы не ругались 7
07:43
В секретной штаб-квартире в Польше нашли теплицы Гитлера 0
07:28
Таинственный инвестор хочет застроить жильем пойму Барнаулки 29
07:06
Заразен ли рак и можно ли его вылечить травами. 10 стыдных вопросов об онкологии 1
06:52
Зачем нужна кошка, или Как котокафе помогло справиться с личным кризисом 4
06:32
Девушки зимой: ожидание и реальность 0
06:14
Почему Дед Мороз приехал в Барнаул без Снегурочки и какие подарки у него просят дети? 2
06:03
После первых морозов в Алтайском крае потеплеет до нуля градусов 3
23:42
Еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Барнауле 6
23:16
Apple удалит из AppStore все программы, связанные с вейпингом 0
22:46
"Руки-базуки" Кирилла Терешина оказались подделкой. Он делал себе инъекции вазелина 3
22:14
Женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутки в Барнауле 1
21:43
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин 18
21:11
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле 0
20:57
Тела солистки группы "Маневры" и ее матери несколько месяцев пролежали в квартире 1
20:28
"Примагнитило": в Барнауле машина без водителя придавила у "Магнита" покупательницу 9
19:58
СК опубликовал видео допроса отчима убитой в Крыму пятилетней девочки 0
19:11
На реконструкцию моста через реку Песчаную на Алтае выделили около 350 млн рублей 0
18:50
Новосибирский боец MMA сядет в колонию за избиение прохожего 7
18:04
Киберпанк, который мы заслужили. В России появятся "умные" автобусные остановки 4
17:46
Щенка с хвостиком на лбу нашли в Америке 0
17:19
Долгая дорога к выходным. Барнаул вновь встал в многокилометровых пробках 5
16:55
В России могут появиться 50-рублевые монеты 12
16:45
Новый водопровод за 77 млн рублей построили в Барнауле 4
16:31
В Рубцовске водитель на Renault сбил мужчину на пешеходном переходе 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.