МЧС: морозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае

МЧС предупреждает, что 17 ноября в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков в регионе сохранится переменная облачность, умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.

Местами ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура ночью -12, -17 градусов, а в восточных районах возможны заморозки до -25 градусов.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При штормовом ветре и снегопаде часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Основное условие движения для водителей в условиях гололёда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде! Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз!

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.