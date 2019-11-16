Стали известны подробности серьезного пожара в Бийске

В МЧС рассказали о пожаре, дым от которого виден по всему Бийску. Ранее о возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях.
Возгорание произошло в одноэтажном производственном здании и к моменту прибытия пожарных из него шел густой черный дым. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.
В 16:10 пожар был локализован. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, поскольку людей в здании не было.
На месте работают 37 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС России: 25 человек, 8 единиц техники. Также рядом со спасателями работает комиссия Роспотребнадзора.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует не допускать распространяющийся дым в помещения и при необходимости использовать защитные маски.
Комментарии
На месте работают 37 человек, 12 единиц техники
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Сто квадратов пожара в одноэтажном здание 37 человек, 12 единиц техники, по три квадратных метров на человека, весь город задыхается???????