Стали известны подробности серьезного пожара в Бийске

В МЧС рассказали о пожаре, дым от которого виден по всему Бийску. Ранее о возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях.

Возгорание произошло в одноэтажном производственном здании и к моменту прибытия пожарных из него шел густой черный дым. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

В 16:10 пожар был локализован. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, поскольку людей в здании не было.

На месте работают 37 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС России: 25 человек, 8 единиц техники. Также рядом со спасателями работает комиссия Роспотребнадзора.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует не допускать распространяющийся дым в помещения и при необходимости использовать защитные маски.