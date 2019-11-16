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Министр культуры РФ Владимир Мединский признал некомпетентность фонда кино

, ИА "Амител"
Фонд не справляется со своей задачей
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Мединский заявил, что фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов за границей, сообщает ТАСС.

Глава Минкульта участвовал в деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), где французский журналист отметил, что у него на родине показывают не так много российских фильмов и в основном в них российская действительность отображена негативно. После этого журналист спросил, как к этому факту относится сам Мединский. 

"Что касается продвижения нашего кино за рубежом – это проблема, это наша боль, – сказал Мединский. – Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации показов кино за рубежом. Они со своей задачей не справляются".

Также фонду было поручено развитие кинотеатров в малых городах России, но и эту задачу, по словам министра, ведомству не удалось решить. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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