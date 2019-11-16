Злоумышленники в Барнауле крадут автомобильные номера и просят выкуп

Некоторые барнаульцы обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля странную записку и рассказали о ней в сообществе Barnaul22.

Девушка уточнила, что бумажку с номером телефона оставили под щеткой дворника. Также на листочке было написано: "Позвони".

Голос в телефонной трубке сообщил, что узнать, где находятся номера от автомобиля, горожанка сможет только после того, как заплатит похитителям 1000 рублей.

Пострадавшей посоветовали обратиться с заявлением в полицию, а в комментариях нашелся неизвестный мститель, который узнал номер телефона преступников и организовал на них хакерскую атаку множеством звонков и СМС.