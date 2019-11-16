Электроснабжение в селах Солонешенского района восстановлено

Аварийные бригады "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение сел Тальменка и Туманово в Солонешенском районе, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По словам главы района, нарушение электроснабжение было нарушено из-за похолодания.

"Как мне объяснили специалисты, занимавшиеся устранением обрыва энергоснабжения, туго натянутые провода линий электропередачи на усиливающемся морозе нередко рвутся. Именно это случилось с линией на Тальменку. Это нарушение устранили достаточно быстро, дизель-генераторную установку из этого села направили в Туманово. Практически одновременно туда пришла и еще одна установка из Белокурихи. Это позволило обеспечить теплоснабжение всех социально значимых объектов. Энергетики устраняли нарушение на линии электропередачи, в это же время специалисты заменили сгоревший из-за нарушения энергоснабжения насос, делали все необходимое, чтобы работала система теплоснабжения. Все действовали слаженно, жители села тоже не оставались в стороне, поддерживали ремонтников. Теперь ситуация нормальная и в Тальменке, и в Туманово, энергоснабжение восстановлено", — рассказал глава Солонешенского района Виктор Горбачев.