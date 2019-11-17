Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме о тяжелой судьбе Николаса Кейджа

The Hollywood Reporter сообщает о том, что переговоры о съемках фильма "Невыносимая ноша огромного таланта" подходят к концу.

Главного героя – Николаса Кейджа – сыграет актер Николас Кейдж. Кроме того, в фильме будет две версии Николаса Кейджа: современный и образца 1990 года.

По сюжету, Кейдж отчаянно пытается получить роль в новом фильме Квентина Тарантино, и ко всему прочем находится в долгах и вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения американского миллиардера.

Сценаристами выступили Том Гормикэн и Кевин Эттен.