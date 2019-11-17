Девятилетний вундеркинд из Бельгии поступил в университет

Девятилетний Лоран Симонс изучает электротехнику в Технологическом университете Эйндховена, сообщает "Лента".

Сначала родители мальчика не верили бабушке и дедушке, у которых ребенок проводил большую часть времени, что он феноменально быстро учится, но когда Лоран пошел в школу, все изменилось.

Учителя давали ему тесты, рассчитанные на учеников разного возраста, и он справлялся со всеми. Теперь он учится в университете и уже в декабре получит степень бакалавра. Затем он хочет защитить докторскую по электротехнике и немного изучить медицину.

При своих феноменальных умственных способностях ребенок проводит время за играми в телефоне и со своей собакой, как и все дети.